Составьте термохимическое уравнение реакции образования оксида алюминия, если и??вестно, что сжигание алюминия массой 9 г сопровождается выделением теплоты количеством 279,2 кДж.
Химия
Составьте термохимическое уравнение реакции образования оксида алюминия, если и??вестно, что сжигание алюминия массой 9 г сопровождается выделением теплоты количеством 279,2 кДж.
Ответ(ы):
Гость:
Дано: Q₁= 279,2кДж m(Al)=9г. ---------------------- Q -? 1. Определим молярную массу алюминия и количество алюминия в 9г.: M(Al)=27г./моль n(Al)=m(Al)÷M(Al)=9г.÷27г./моль=0.33моль 2. Запишем уравнение реакции горения алюминия: 4Al + 3O₂ = 2Al₂O₃ + Q 3. Анализируем условие задачи и уравнение реакции: по условию задачи при сжигании 0,33моль выделяется 279,2кДж, то при сжигании 3моль алюминия по уравнению реакции выделится: Q=3моль×279,2кДж÷0,33моль=2538,2кДж 4. Ответ: 4Al + 3O₂ = 2Al₂O₃ + 2538,2кДж
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