Сравни две точки зрения на книги чарской какая из них тебе ближе почему

Литература
Сравни две точки зрения на книги чарской какая из них тебе ближе почему
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ко мне ближе книга "Записки маленькой гимназистки".Потому что в ней все происходит как на яву,потому что рассказ идет он 1-го лица.
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