Охарактеризуйте государственный строй россии в 17 веке .сравните его с государств??нным строем в смутное время

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Россия XVII века была сословно-представительной монархией — Земские соборы постепенно перестали созываться, а с 1653 года перестали созываться вообще. не сложилось крепостничество, а основной формой земельной ренты стала барщина - обработка крест земли феодала собственными орудиями труда. Существенные сдвиги произошли в ремесленном производстве, широко распространились домашние промыслы, продукция которых вышла на рынок. XVII век отмечен появлением новой формы производства — мануфактуры. XVII век — это время, когда были заложены основы многих будущих преобразований Петра I. Достаточно было дать им толчок, чтобы они смогли проявиться в полную силу. При Алексее Михайловиче, например, возникли первые «полки нового строя» - зачаток будущей регулярной армии. Отмена местничества в 1682 году предвосхитила новый порядок службы при Петре I, ставивший на: первое место не родовитость, а личные заслуги. XVII век фактически стал переходным периодом Московской Руси к Российской империи.