ПОМОГИТЕ ЕЩЁ РАЗ ПОЖАЛУЙСТА!!!! (((((( ВОПРОС: привидите примеры растений, выращивае??ых в вашей местности( витебск), для которых характерны видоизменённые побеги.С какой целью они выращиваются? СПАСИБО УЖЕ НАШЛА

Биология

ПОМОГИТЕ ЕЩЁ РАЗ ПОЖАЛУЙСТА!!!! (((((( ВОПРОС: привидите примеры растений, выращивае??ых в вашей местности( витебск), для которых характерны видоизменённые побеги.С какой целью они выращиваются? СПАСИБО УЖЕ НАШЛА

Автор: Гость