ПОМОГИТЕ ЕЩЁ РАЗ ПОЖАЛУЙСТА!!!! (((((( ВОПРОС: привидите примеры растений, выращивае??ых в вашей местности( витебск), для которых характерны видоизменённые побеги.С какой целью они выращиваются? СПАСИБО УЖЕ НАШЛА
Биология
ПОМОГИТЕ ЕЩЁ РАЗ ПОЖАЛУЙСТА!!!! (((((( ВОПРОС: привидите примеры растений, выращивае??ых в вашей местности( витебск), для которых характерны видоизменённые побеги.С какой целью они выращиваются? СПАСИБО УЖЕ НАШЛА
Ответ(ы):
Гость:
Нуууу) пырей (корневище) Картофель (столоны и клубни) Лук земляника (усы)
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