7-3(2-x)=5x-2 найдите корни уравнения пожалуйста распишите задание полностью краткие ответы не потходят

Алгебра
7-3(2-x)=5x-2 найдите корни уравнения пожалуйста распишите задание полностью краткие ответы не потходят
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