Найдите черты нэпа (группа А) и черты «военного коммунизма» (группа Б): 1) продразв??рстка 2) отмена платы за коммунальные услуги 3) свобода торговли 4) всеобщая трудовая обязанность 5) национализация промышленности 6) вве...
История
Найдите черты нэпа (группа А) и черты «военного коммунизма» (группа Б): 1) продразв??рстка 2) отмена платы за коммунальные услуги 3) свобода торговли 4) всеобщая трудовая обязанность 5) национализация промышленности 6) введение хозрасчёта 7) замена продразвёрстки продналогом
Ответ(ы):
Гость:
Военный коммунизм - 1), 2), 4), НЭП - 3), 5), 6), 7)
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