Найдите черты нэпа (группа А) и черты «военного коммунизма» (группа Б): 1) продразв??рстка 2) отмена платы за коммунальные услуги 3) свобода торговли 4) всеобщая трудовая обязанность 5) национализация промышленности 6) вве...

История

Найдите черты нэпа (группа А) и черты «военного коммунизма» (группа Б): 1) продразв??рстка 2) отмена платы за коммунальные услуги 3) свобода торговли 4) всеобщая трудовая обязанность 5) национализация промышленности 6) введение хозрасчёта 7) замена продразвёрстки продналогом

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