Помогите, пожалуйста, очень надо сроочнооо. Буду очень благодарна за помощь

Математика
Помогите, пожалуйста, очень надо сроочнооо. Буду очень благодарна за помощь
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