Помогите плииииз придкмайте слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом тель.

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Помогите плииииз придкмайте слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом тель.
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Грабитель учитель водитель хранитель целитель ценитель смотритель
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