Помогите плииииз придкмайте слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом тель.
Русский язык
Помогите плииииз придкмайте слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом тель.
Ответ(ы):
Гость:
Грабитель учитель водитель хранитель целитель ценитель смотритель
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