ПОМОГИТЕ ;) tg(x/3+pi/4)+tg(x/4-pi/4)
Алгебра
ПОМОГИТЕ ;) tg(x/3+pi/4)+tg(x/4-pi/4)
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В апреле было 12 солнечных дней,а остальные дни были пасмурные.Какую часть апреля составили солнечные дни,а какую часть пасмурные дни?
Химия
Составьте термохимическое уравнение реакции образования оксида алюминия, если и??вестно, что сжигание алюминия массой 9 г сопровождается выделением...
Українська мова