ПОМОГИТЕ ;) tg(x/3+pi/4)+tg(x/4-pi/4)

Алгебра
ПОМОГИТЕ ;) tg(x/3+pi/4)+tg(x/4-pi/4)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1702кг это сколько центнирах
Ответить
Математика
В апреле было 12 солнечных дней,а остальные дни были пасмурные.Какую часть апреля составили солнечные дни,а какую часть пасмурные дни?
Ответить
Химия
Составьте термохимическое уравнение реакции образования оксида алюминия, если и??вестно, что сжигание алюминия массой 9 г сопровождается выделением...
Ответить
Українська мова
Подскажите пожалуйста окончания в словах север-юг на укр.языке...или они нулевые...??пасибо.
Ответить
Литература
Сравни две точки зрения на книги чарской какая из них тебе ближе почему
Ответить