Описать чувства кот возникают при наблюдении за небом
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Описать чувства кот возникают при наблюдении за небом
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Гость:
Чувство свободы и необъяснимой любви к жизни) Голубое небо вызывает хорошее настроение и улыбку, Облака позволяют погрузиться в свои мысли и понять что это не все торопиться, а время идёт быстро. Надеюсь правильно поняла задачу и помогла)
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