Описать чувства кот возникают при наблюдении за небом

Гость: Гость:

Чувство свободы и необъяснимой любви к жизни) Голубое небо вызывает хорошее настроение и улыбку, Облака позволяют погрузиться в свои мысли и понять что это не все торопиться, а время идёт быстро. Надеюсь правильно поняла задачу и помогла)