Описать влияние мирового океана на атмосферу

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заимодействие воды Мирового Океана, атмосферы, климата, рельефа суши многогранно. Выделить какую-то одну роль без учета взаимодействия с другими процессами было бы неправильно. Тем не менее, можно назвать некоторые основные наиболее значимые процессы. Это тепловой обмен, обеспечение суши влагой, обмен газами, формирование рельефа. Все это влияет на формирование климата Земли.Мировой океан играет огромную роль в формировании погоды и климата на Земле. Не случайно его сравнивают с громадным казаном воды, которая нагревается солнечным лучом. Благодаря этому с каждого квадратного километра океанической поверхности испаряется в среднем до 1000 т воды в час. В тропиках эта величина растет в 2-3 раза. Здесь над океаном накапливается огромное количество водяного пара, отсюда начинаются ветры, которые дают первые толчки атмосферной циркуляции, отсюда водяной пар разносится по всему земному шару. 1. Обеспечение суши влагой.Океан причастен почти до всех процессов, которые происходят в атмосфере. Он не только обогревает сушу, но и как единственный резервуар воды, через атмосферу обеспечивает ее влагой. Свыше 85 процентов объема атмосферных вод, которые участвуют в круговороте, образуется за счет испарения из поверхности Мирового океана.455 800 кубических километров воды ежегодно испаряются с поверхности океанаИз 455 800 кубических километров воды, которые ежегодно испаряются с поверхности океана, приблизительно 411 600 кубических километров возвращаются в виде осадков обратно в океан, а остальные 44 200 кубических километров выпадает на сушу. Вода в атмосфере не только дает влагу суше и биосфере, но и значительно влияет на другие физико-географические условия.Благодаря добытым научным данным раскрыта цепь новых закономерностей, свойственных природе Мирового океана. Да, доказано, что постоянное движение воздушных масс, обращение влаги в океане, атмосфере и на поверхности континентов тесно взаимосвязаны и образуют систему, которая находится в некотором подвижном равновесии. Изменения в одном процессе влияют на ход других.2. Участие в обеспечении циркуляции кислорода и прочих газов на планетеРядом с тепловым обменом особенное значение имеет обмен газами: кислородом, углекислым газом, азотом и др.Растворенным кислородом насыщена вся толща воды Мирового океана, кроме глубоководных слоев внутриматериковых морей, например Черного. Всего в Мировом океане растворено 7480 миллиардов тонн кислорода. За год океан вбирает из атмосферы 54,85 миллиардов тонн, а выделяет 61,35 миллиардов тонн. Следовательно, в атмосферу ежегодно приходит из океана 6,5 миллиардов тонн кислорода, в основном в тропических широтах.В океане растворено углекислого газа в 6 раз больше, чем в атмосфере, откуда он приходит. Наибольшая концентрация углекислого газа — в высоких широтах и в придонных горизонтах холодных вод, где он лучше растворяется. В ходе интенсивного биохимического процесса благодаря углекислому газу образуются органические соединения, а на их базе формируется своеобразная пищевая пирамида; из донных органогенных отложений образуются углеводородные полезные ископаемые.Зоопланктон в процессе своей жизни потребляет углекислый газ для создания известняковых скелетов, панцирей. Скелетные остатки зоопланктона образуют преимущественно твердые известняковые отложения, наиболее распространенные в экваториально-тропических широтах. Именно этот процесс потребления и выпадения карбонатов на дно поддерживает динамическое равновесие углекислоты в системе «океан — атмосфера».3. Влияние океана на формирование рельефа.Влияние океана на формирование рельефаВзаимодействие океана, атмосферы и литосферы происходит в конфигурации береговой зоны, где под воздействием волн формируются своеобразные формы рельефа. Энергия волн, которая приходит от атмосферы через ветер, уменьшается от трения воды о дно, разрушение берегов, транспортировки и сортировки обломочного материала.4. Роль воды Мирового Океана в обеспечении круговорота тепловой энергии.Солнечная энергия почти не поглощается атмосферой. Она в основном поглощается поверхностным слоем Мирового океана. Именно в этом слое сосредоточиваются наибольшие запасы энергии. Вобрав энергию Солнца, поверхностный слой океана постепенно отдает ее атмосфере вместе с водяным паром.Следовательно, около 9/10 всей тепловой энергии приходит из океана в воздушное пространство. По подсчетам академика А. Монина, тепловой энергии, которая выделяется из стометрового слоя воды при его охлаждении лишь на, — 0,1 °С, достаточно для прогревания всей атмосферы в среднем на 6 °С. В Мировом океане накапливается основная масса тепла, которая приходит к Земле от Солнца.