Опиши комноту в 6 предложениях на англиском языке
Английский язык
Опиши комноту в 6 предложениях на англиском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
This is my room.My room very nice.I have big windows in my room.I have picture is on the wall.I have very big bed.And I like my room very much!
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