Помогите СРОЧНО СРОЧНО Из туристического лагеря к станции вышел пешеход со скор??стью 4 км/ч. Через час вслед за ним выехал велосепедист со скоростью 10 км/ч. Он приехал на станцию на 0,5 ч раньше пешехода. Определите расстоян...

Математика

Помогите СРОЧНО СРОЧНО Из туристического лагеря к станции вышел пешеход со скор??стью 4 км/ч. Через час вслед за ним выехал велосепедист со скоростью 10 км/ч. Он приехал на станцию на 0,5 ч раньше пешехода. Определите расстояние от туристического лагеря до станции. Решить алгебраических способом! Заранее спасибо☺

Автор: Гость