Помогите СРОЧНО СРОЧНО Из туристического лагеря к станции вышел пешеход со скор??стью 4 км/ч. Через час вслед за ним выехал велосепедист со скоростью 10 км/ч. Он приехал на станцию на 0,5 ч раньше пешехода. Определите расстоян...

Математика
Помогите СРОЧНО СРОЧНО Из туристического лагеря к станции вышел пешеход со скор??стью 4 км/ч. Через час вслед за ним выехал велосепедист со скоростью 10 км/ч. Он приехал на станцию на 0,5 ч раньше пешехода. Определите расстояние от туристического лагеря до станции. Решить алгебраических способом! Заранее спасибо☺
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так? х-время пути велосипедиста х+1,5-время пешехода 10х=4(х+1,5) 10х=4х+6 6х=6 х=1 10х=10. ответ 10км
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