Опишите, как, на ваш взгляд, выглядят музы, сравни своё предстовление с описанием музы в стихотворение с. я. надсона
Литература
Опишите, как, на ваш взгляд, выглядят музы, сравни своё предстовление с описанием музы в стихотворение с. я. надсона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кол в шк учишся или нет? . Я не понимаю мне только что такое про тебя рассказали, что я не знаю как после этого с тобой общаться извини за что, если ты
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