Опишите, как, на ваш взгляд, выглядят музы, сравни своё предстовление с описанием музы в стихотворение с. я. надсона

Литература
Опишите, как, на ваш взгляд, выглядят музы, сравни своё предстовление с описанием музы в стихотворение с. я. надсона
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кол в шк учишся или нет? . Я не понимаю мне только что такое про тебя рассказали, что я не знаю как после этого с тобой общаться извини за что, если ты
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОЖАЛУЙСТА опредилите слова по его лексическому значению: а) Цвет фиалки и сирени. б) Заранее на меченны путь следования. в) Мысленно представить с...
Ответить
Английский язык
1. Why you (to smoke) in the room? 2. She (to read) the whole evining yesterday. 3. What you (to look) at? I (to look) at this monument. 4. He (...
Ответить
Литература
Синквейн кирил петрович троекуров
Ответить
Математика
Помогите срочно. упражнение 293. примеры :2,3,4
Ответить
Русский язык
Определите главные члены предложения: Утро!...Какое великолепие и спокойствие!
Ответить