ПОЖАЛУЙСТА опредилите слова по его лексическому значению: а) Цвет фиалки и сирени. б) Заранее на меченны путь следования. в) Мысленно представить себе что - нибудь. г) Очень большой (синонимы). д) Желтый с красноватым оттенком....

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ПОЖАЛУЙСТА опредилите слова по его лексическому значению: а) Цвет фиалки и сирени. б) Заранее на меченны путь следования. в) Мысленно представить себе что - нибудь. г) Очень большой (синонимы). д) Желтый с красноватым оттенком. е) Знаки для обозначения звуков. ж) Слова, употребляемые жителями одной местности ( диалектные слова). з) Часть слова без окончания.

Автор: Гость