ПОЖАЛУЙСТА опредилите слова по его лексическому значению: а) Цвет фиалки и сирени. б) Заранее на меченны путь следования. в) Мысленно представить себе что - нибудь. г) Очень большой (синонимы). д) Желтый с красноватым оттенком....

Русский язык
ПОЖАЛУЙСТА опредилите слова по его лексическому значению: а) Цвет фиалки и сирени. б) Заранее на меченны путь следования. в) Мысленно представить себе что - нибудь. г) Очень большой (синонимы). д) Желтый с красноватым оттенком. е) Знаки для обозначения звуков. ж) Слова, употребляемые жителями одной местности ( диалектные слова). з) Часть слова без окончания.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) сиреневый, Б) план, В) придумать Г) огромный,большущий, Д) Оранжевый, Е) буквы, Ж)подъезд-парадная, булка-батон,баклажан-синенький и т.д., З) основа слова
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