Из ладожского озера вытекает река нева,на которой стоит санкт-петебург да нет
Окружающий мир
Из ладожского озера вытекает река нева,на которой стоит санкт-петебург да нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да Город Сант-Петербург стоит на реке Нива
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Какое высказывание не является верным? 1. Законодательный орган России возглавл??ет президент. 2. Председателя правительства России назначает ...
Экономика
Биология
Краткое описание строение растительной клетки (оболочка,цитоплазма,ядро,поры,вакуоль)помогите пожалуйста.
Информатика
Пожалусто кто хорошо понимает информатику помогите сделать тест в нем всего 7 воп??осов прошу срочно
Русский язык