Из ладожского озера вытекает река нева,на которой стоит санкт-петебург да нет

Окружающий мир
Из ладожского озера вытекает река нева,на которой стоит санкт-петебург да нет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да Город Сант-Петербург стоит на реке Нива
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