Пожалусто кто хорошо понимает информатику помогите сделать тест в нем всего 7 воп??осов прошу срочно

Информатика
Пожалусто кто хорошо понимает информатику помогите сделать тест в нем всего 7 воп??осов прошу срочно
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Автор: Гость
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Гость:
1а 2в 3с 4А это на сколько я знаю
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