Пожалусто кто хорошо понимает информатику помогите сделать тест в нем всего 7 воп??осов прошу срочно

Информатика

Пожалусто кто хорошо понимает информатику помогите сделать тест в нем всего 7 воп??осов прошу срочно

Автор: Гость