А.С. Грибоедов "Горе от ума" 1. Список действующих лиц 2. Замысел комедии

Литература
А.С. Грибоедов "Горе от ума" 1. Список действующих лиц 2. Замысел комедии
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Лизанька,служанка Павел Афонасьевич Фамусов,управляющий в казённом месте Софья Павловна,его дочь  Алексей Степанович Молчалин, секретарь Фамусова Александр Андреевич Чацкий. Полковник Скалозуб, Сергей Сергеевич. Наталья Дмитриевна,молодая дама, Платон Михайлович-её муж Князь Тугоуховский и княгиня,жена его, с 6 детьми Княгиня бабушка,княгиня внучка-Хрюмины Антон Антонович Загорецкий  Старуха Хлестова, свояченица Фамусова Репетилов  Петрушка и несколько говорящих слуг Официанты Фамусова  Множество гостей всякого разора и  их лакеев при разъезде 
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