А.С. Грибоедов "Горе от ума" 1. Список действующих лиц 2. Замысел комедии

Гость: Гость:

Лизанька,служанка Павел Афонасьевич Фамусов,управляющий в казённом месте Софья Павловна,его дочь Алексей Степанович Молчалин, секретарь Фамусова Александр Андреевич Чацкий. Полковник Скалозуб, Сергей Сергеевич. Наталья Дмитриевна,молодая дама, Платон Михайлович-её муж Князь Тугоуховский и княгиня,жена его, с 6 детьми Княгиня бабушка,княгиня внучка-Хрюмины Антон Антонович Загорецкий Старуха Хлестова, свояченица Фамусова Репетилов Петрушка и несколько говорящих слуг Официанты Фамусова Множество гостей всякого разора и их лакеев при разъезде