А.С. Грибоедов "Горе от ума" 1. Список действующих лиц 2. Замысел комедии
Литература
А.С. Грибоедов "Горе от ума" 1. Список действующих лиц 2. Замысел комедии
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Гость:
Лизанька,служанка Павел Афонасьевич Фамусов,управляющий в казённом месте Софья Павловна,его дочь Алексей Степанович Молчалин, секретарь Фамусова Александр Андреевич Чацкий. Полковник Скалозуб, Сергей Сергеевич. Наталья Дмитриевна,молодая дама, Платон Михайлович-её муж Князь Тугоуховский и княгиня,жена его, с 6 детьми Княгиня бабушка,княгиня внучка-Хрюмины Антон Антонович Загорецкий Старуха Хлестова, свояченица Фамусова Репетилов Петрушка и несколько говорящих слуг Официанты Фамусова Множество гостей всякого разора и их лакеев при разъезде
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