Составить задачи по рисунку используя выражения в раз больше и в раз меньше с одним и двумя действиями нарисованы 10 рыбок
Математика
Составить задачи по рисунку используя выражения в раз больше и в раз меньше с одним и двумя действиями нарисованы 10 рыбок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В аквариуме плавало 2 зеленых рыбки, к ним добавили золотых рыбок. Золотых рыбок оказалось в четыре раза больше чем зеленых. Сколько всего рыбок стало в аквариуме? В авкариуме плавало 10 рыбок. При этом зеленых рыбок в 4 раза меньше чем золотых.Сколько зеленых рыбок было в аквариуме? Сколько золотых?
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