В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 1)ра..толочь в порош??к, и..гибать ветку, бе..ценный подарок 2)пр..вольный простор, пр..надлежность к титулу, пр..восходство над врагами 3)в..пахать поле, ра.....
Русский язык
В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 1)ра..толочь в порош??к, и..гибать ветку, бе..ценный подарок 2)пр..вольный простор, пр..надлежность к титулу, пр..восходство над врагами 3)в..пахать поле, ра..двинуть стол, бе..полезные усилия 4)пр..ветливый сосед, пр.. чудливый узор, пр.. лежный ученик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под 4 все буквы и под 1 даю по порядку: с, з, с 2: е, и, е 3.: с, з, с
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