Определите массу дубовой балки, если её обьём равен 0,2м3. Плотность дуба 800кг|м3

Физика
Определите массу дубовой балки, если её обьём равен 0,2м3. Плотность дуба 800кг|м3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=Vp=0.2(м^3) × 800(кг/м^3) =160 (кг)
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