Помогите пожаааалуста Я не понимаю " как это вообще делать ?" Объясните плз
Қазақ тiлi
Помогите пожаааалуста Я не понимаю " как это вообще делать ?" Объясните плз
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Гость:
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