Особенности размножения пресноводной гидры: способ размножения | условия окружающей среды | биологическое значение 1) бесполое | тепло благоприятное условие | ? 2) половое | холода | ? помогите заполнить до конца

Биология
Особенности размножения пресноводной гидры: способ размножения | условия окружающей среды | биологическое значение 1) бесполое | тепло благоприятное условие | ? 2) половое | холода | ? помогите заполнить до конца
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2323 и 7895 но можно ещё 123 и 8956
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