Особенности размножения пресноводной гидры: способ размножения | условия окружающей среды | биологическое значение 1) бесполое | тепло благоприятное условие | ? 2) половое | холода | ? помогите заполнить до конца
Биология
Особенности размножения пресноводной гидры: способ размножения | условия окружающей среды | биологическое значение 1) бесполое | тепло благоприятное условие | ? 2) половое | холода | ? помогите заполнить до конца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2323 и 7895 но можно ещё 123 и 8956
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
1. Постройте график функции y=2x−4. а) На отрезке [-3; 0] рассчитайте максимум и минимум функции. б) При каких значениях x график функции расположе...
Химия
Математика
Помогите пожалуйста срочно!!!!Нужно с решениями.Желательно если можно то фото))) 1. Построить график функции. у=-3х+1 а)Найти наибольшее наим...
Английский язык