Как появились мемы?какой был самый первый
Другие предметы
Как появились мемы?какой был самый первый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мемы появились очень давно, еще во времена Древней Греции. там высмеивали тех, кто не поклонялся Богам. И первым мемом стал мем с Тоби Магуаером.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1. Постройте график функции y=2x−4. а) На отрезке [-3; 0] рассчитайте максимум и минимум функции. б) При каких значениях x график функции расположе...
Химия
Математика
Помогите пожалуйста срочно!!!!Нужно с решениями.Желательно если можно то фото))) 1. Построить график функции. у=-3х+1 а)Найти наибольшее наим...
Английский язык