1. Постройте график функции y=2x−4. а) На отрезке [-3; 0] рассчитайте максимум и минимум функции. б) При каких значениях x график функции расположен ниже оси ОХ?

Математика

1. Постройте график функции y=2x−4. а) На отрезке [-3; 0] рассчитайте максимум и минимум функции. б) При каких значениях x график функции расположен ниже оси ОХ?

Автор: Гость