1. Постройте график функции y=2x−4. а) На отрезке [-3; 0] рассчитайте максимум и минимум функции. б) При каких значениях x график функции расположен ниже оси ОХ?

Математика
1. Постройте график функции y=2x−4. а) На отрезке [-3; 0] рассчитайте максимум и минимум функции. б) При каких значениях x график функции расположен ниже оси ОХ?
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