Помогитее химия MgCO3+H2SO4=закончить реакции записать в полном и сокращенном ионном виде
Химия
Помогитее химия MgCO3+H2SO4=закончить реакции записать в полном и сокращенном ионном виде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MgCO3+H2SO4=MgSO4+H2O+CO2 ↑ Mg ²⁺+CO3 ²⁻+2H ⁺+SO4 ²⁻-->Mg ²⁺+SO4 ²⁻+H2O+CO2 ↑ CO3 ²⁻+2H ⁺-->H2O+CO2 ↑
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