Составь предложение по схеме. Запиши его . Подчеркни главные члены предложения. (Кто? Какой?) ___ (Что делал? Где?)

Русский язык

Составь предложение по схеме. Запиши его . Подчеркни главные члены предложения. (Кто? Какой?) ___ (Что делал? Где?)

Автор: Гость