Составь предложение по схеме. Запиши его . Подчеркни главные члены предложения. (Кто? Какой?) ___ (Что делал? Где?)

Русский язык
Составь предложение по схеме. Запиши его . Подчеркни главные члены предложения. (Кто? Какой?) ___ (Что делал? Где?)
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Гость:
Маленький воробушек скакал по тропинке
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