Спиши отрывок из детских воспоминаний В Инбер.Отмечай все орфограммы.Имена сущ. и глаголы в начальной форме отмечай v.Подчеркни имена сущ. с предлогами.Над личными местоимениями укажи лицо и число.Выпиши в один столбик два одно...

Русский язык

Спиши отрывок из детских воспоминаний В Инбер.Отмечай все орфограммы.Имена сущ. и глаголы в начальной форме отмечай v.Подчеркни имена сущ. с предлогами.Над личными местоимениями укажи лицо и число.Выпиши в один столбик два однокоренных слова,а в другой -две формы одного слова.Покажи ,чем эти слова и формы различаются. А вот и низенький бабушкин домик с мальвами у крыльца.Радостно начал лаять пёс Узнайка. На крыльце бабушка в тёмном платье. Она крепко обнимает нас. Меня целует в нос.

Автор: Гость