Помогите пж условие и решение Волку в зоопарке ежедневно добавляют в пищу 4 кило??рамма мяса и рыбы.Мяса-3 килограмма . Сколько килограммов рыбы дают волку
Математика
Помогите пж условие и решение Волку в зоопарке ежедневно добавляют в пищу 4 кило??рамма мяса и рыбы.Мяса-3 килограмма . Сколько килограммов рыбы дают волку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-3 =1кг рыбы ввоооооооттттт
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