Помогите пж условие и решение Волку в зоопарке ежедневно добавляют в пищу 4 кило??рамма мяса и рыбы.Мяса-3 килограмма . Сколько килограммов рыбы дают волку

Математика

Помогите пж условие и решение Волку в зоопарке ежедневно добавляют в пищу 4 кило??рамма мяса и рыбы.Мяса-3 килограмма . Сколько килограммов рыбы дают волку

Автор: Гость