Площадь основания шкатулки в форме куба 81 квадратных сантиметров вычеслить объем щкатулки
Математика
Площадь основания шкатулки в форме куба 81 квадратных сантиметров вычеслить объем щкатулки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь s=a^2 V=a^3 a=√s=√81=9 V=a^3=9^3=729 куб см
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