Shakespeare wrote at least thirty-seven plays (write)

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Shakespeare wrote at least thirty-seven plays (write)
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Гость:
Шекспир писал минимум 37 пьес(написал)
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