Помогите пожалуйста срочно!!!!Нужно с решениями.Желательно если можно то фото))) 1. Построить график функции. у=-3х+1 а)Найти наибольшее наименьшее значение функции на отрезке[-5,10] б) уgt; уlt;0 х х в)Нужно найти точки...
Математика
Помогите пожалуйста срочно!!!!Нужно с решениями.Желательно если можно то фото))) 1. Построить график функции. у=-3х+1 а)Найти наибольшее наименьшее значение функции на отрезке[-5,10] б) уgt; уlt;0 х х в)Нужно найти точки пересечения с осями координат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если Х=0, то у=1 Если у=0, то Х= -1/3 Через точки с координатами (0;1) (-1/3;0) проведи прямую, она и будет графиком функции. Х= -5 У=3•(-5)= -15 Наименьшее значение. Х=10 У=3•10+1=31 Наибольшее значение.
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