Ширина кабинета 4м, а длина на 2 м 60см больше ширины , а высота на 3м60см меньше длины. сколько рулонов обоев понадобится для оклетвания стен , если в одном рулоне 10кв.м.

Математика

Ширина кабинета 4м, а длина на 2 м 60см больше ширины , а высота на 3м60см меньше длины. сколько рулонов обоев понадобится для оклетвания стен , если в одном рулоне 10кв.м.

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