Ширина кабинета 4м, а длина на 2 м 60см больше ширины , а высота на 3м60см меньше длины. сколько рулонов обоев понадобится для оклетвания стен , если в одном рулоне 10кв.м.
Математика
Ширина кабинета 4м, а длина на 2 м 60см больше ширины , а высота на 3м60см меньше длины. сколько рулонов обоев понадобится для оклетвания стен , если в одном рулоне 10кв.м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
260+400=660 длина 660-360=300 высота 4х3=12 кв.м - одна стена 6.6х4=26.4 кв. м - другая стена если в кабинете нет ни окон ни дверей,то 12+12+26.4+26.4=76.8 кв. м надо поклеить 76.8:10=7.68 рулонов, т.е. нужно 8 рулонов
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