Рассказ ( письменно 8-10 предложений) о бабушке,няне или другом человеке, взяв за основу самое теплое воспоминаниие.
Литература
Рассказ ( письменно 8-10 предложений) о бабушке,няне или другом человеке, взяв за основу самое теплое воспоминаниие.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя семья не очень большая, это типичная семья: папа, мама, я, мои брат, сестра и кот. Моей маме сорок один год, она - учительница испанского языка в университете. Она прирожденная учительница. У нее дар преподавать. Моему отцу - сорок два, он профессиональный художник и работает в оформительском комбинате. Обоим моим родителям очень нравится их работа. Моей старшей сестре Наташе - девятнадцать, она ходит в университет и хочет стать учительницей по истории. Ей нравится читать историческую и художественную литературу. Моему младшему братишке Игорю только шесть лет, он ходит в детский сад. Он очень смешной, мне нравится проводить свободное время, обучая его чему-нибудь. Игорю нравится играть с нашим котом. Мои бабушка и дедушка - на пенсии. Им нравится возиться на приусадебном участке. Они проводят много времени в огороде. Они выращивают овощи и фрукты. Мы наслаждаемся тем, что на нашем столе всегда свежие овощи и зелень. Я очень люблю свою семью. Мы всегда помогаем друг другу. Каждый член моей семьи - мой лучший друг.
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