Мне не понятно дз по английскому упр 10

Английский язык
Мне не понятно дз по английскому упр 10
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Автор: Гость
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Гость:
Тебе нужно рассказать про свою комнату
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