С какой скоростью движется точка на колесе автомобиля радиусом 20 см .если калесо делает 100 оборотов в минуту

Физика

С какой скоростью движется точка на колесе автомобиля радиусом 20 см .если калесо делает 100 оборотов в минуту

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