С какой скоростью движется точка на колесе автомобиля радиусом 20 см .если калесо делает 100 оборотов в минуту

Физика
С какой скоростью движется точка на колесе автомобиля радиусом 20 см .если калесо делает 100 оборотов в минуту
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W=2*pi*n V=w*R=2*pi*n*R=6,28*100*0,2/60=2,1 м/с
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