Составьте и запишите пять вопросов на итересующую вас тему и ответы на них 5 класс помогите плиииз сделаю ответ лучшим

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Составьте и запишите пять вопросов на итересующую вас тему и ответы на них 5 класс помогите плиииз сделаю ответ лучшим
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