Какие были цели военных походов в древнем Египте ?
История
Какие были цели военных походов в древнем Египте ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
военные походы для того, чтобы расширить территорию своего государства, обогатиться. Войско фараона имело на вооружении копья, топорики, луки, дротики. Наконечники этого оружия были сделаны из бронзы. Угрозой для врага была египетская конница, которой управлял колесничий, а другой воин отстреливался. Их походов привозили всё ценное, а главное - рабов. Таким образом, фараоны, вельможи в походах обогащались, а рядовые воины ничего не получали.
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