192:(6-x)=48 помогите плз
Математика
192:(6-x)=48 помогите плз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6-х)*48=192 288-48х=192 288-192=48х 96=48х х=96:48 х=2 ОТВЕТ: 2
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