Написать краткое письмо от лица Колумба Испанской королеве.

География
Написать краткое письмо от лица Колумба Испанской королеве.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогая королева, проплыв на судне около 3 месяцев мы доплыли до Индии. Нас встретили добродушно. Здесь мы нашли изысканные драгоценности, новые фрукты(картофель). Их так много что все мы не унесём. Скоро мы отправимся домой. С уважением Колумб<3
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