Написать краткое письмо от лица Колумба Испанской королеве.

Гость: Гость:

Дорогая королева, проплыв на судне около 3 месяцев мы доплыли до Индии. Нас встретили добродушно. Здесь мы нашли изысканные драгоценности, новые фрукты(картофель). Их так много что все мы не унесём. Скоро мы отправимся домой. С уважением Колумб<3