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Можно очень быстро Спасииибо
Математика
Можно очень быстро Спасииибо
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Х= 25/35+3/35 х=4/5 ответ: х=4/5
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