Какое высказывание не является верным? 1. Законодательный орган России возглавл??ет президент. 2. Председателя правительства России назначает президент. 3. Суд Российской Федерации независим от президента.
Обществознание
Какое высказывание не является верным? 1. Законодательный орган России возглавл??ет президент. 2. Председателя правительства России назначает президент. 3. Суд Российской Федерации независим от президента.
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Гость:
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