Определите главные члены предложения: Утро!...Какое великолепие и спокойствие!
Русский язык
Определите главные члены предложения: Утро!...Какое великолепие и спокойствие!
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Утро-односоставное предложение(глав член-подлежащее)
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