Опишите кратко ситуацию, в которой уместно употребить одну из пословиц.Вот сами п??словицы : 1.Дерево погубить в пять минут, а вырастить его - годы пройдут. 2.Глупому прощают семьдесят ошибок, а учёному - ни одной. 3.Семь раз ...

Гость: Гость:

1) Испортить что-либо легко, а на восстановление уйдет уйма времени и сил. 2) Если ты умен, то на тебя возлагаются большие надежды. А с глупого и взять нечего. 3) Прежде чем делать что-то, нужно всё взвесить, обдумать, перепроверить.