Помогите плиз . И почему в двух первых словах нужно вставить разные буквы?

Математика
Помогите плиз . И почему в двух первых словах нужно вставить разные буквы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шёпот Шорох Шепчет Тучей И в задании написанно вставте НУЖНЫЕ буквы.Так что они могут быть разными.Я так считаю.
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