Даны точки А (1;3),В (5;5),С (2;1),Д (6;3). Равны ли векторы АВ и СД.
Геометрия
Даны точки А (1;3),В (5;5),С (2;1),Д (6;3). Равны ли векторы АВ и СД.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да эти векторы будут равны. если найти чему равен вектор ab и cd, то из этого следует этот вывод... они равны по (4;2)
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