Составьте три предложения на тему сегодняшний день

Гость: Гость:

Утро сегодняшнего дня началось просто прекрасно ,ведь солнце грело как никогда. Днём я был в школе и получил много хороших отметок Вечером я поиграл со своими друзьями и придя домой сразу лёг спать с любимым мишкой.