Составьте три предложения на тему сегодняшний день
Русский язык
Составьте три предложения на тему сегодняшний день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утро сегодняшнего дня началось просто прекрасно ,ведь солнце грело как никогда. Днём я был в школе и получил много хороших отметок Вечером я поиграл со своими друзьями и придя домой сразу лёг спать с любимым мишкой.
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