Образ Ненси из романа Оливер Твист Диккенса

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Характеристика образа Нэнси Очень интересный образ Нэнси. Она - своеобразный "двойник" Розы: они обе молодые, привлекательные, сироты, но как же по-разному сложились их судьбы! Это интуитивно чувствует и сама Нэнси: "Девушкина жизнь протекала на самых опасных улицах, в отвратительных пещерах и притонах Лондона, но она еще смогла сохранить хоть какую-то порядочность, присущую женскому характеру". Она мысленно сравнивает себя с Розой и хорошо понимает, что могла бы стать порядочной девушкой, а сирота Роза - воровкой. Однако жизнь Нэнси сложилось именно так, потому что ее окружали людишки, подобные еврею и его банды, а жизнь Роз значительной степени обусловлено теплотой и воспитанием, полученным в миссис Мэйли. Поэтому она и говорит Розе: "Благодарите Бога на коленях благодарите, дорогая моя леди, у вас были друзья самого детства, которые могли заботиться о вас, и вам не пришлось жить в холоде и в голоде, среди пьянства и разгула и... да еще кое-чего хуже, например как пришлось мне жить с колыбели. Да, я говорю это слово, потому что темные и глухие канавы и закоулки заменили мне колыбель, по-видимому, там мне и суждено умереть". Здесь чувствуется влияние популярных в XIX в. натуралистических теорий, а также основных принципов реализма, сторонники которого исследовали обусловленность развития личности ее социальным окружением. Этим и объясняется логика Нэнси: если сироты будут попадать в нормальные условия жизни и воспитания, из них будут вырастать больше порядочных людей, а преступников станет намного меньше: "О господина, сударыня! - Громко воскликнула она, заламывая ее руки. - Если бы только на этом свете было больше таких, как вы, то меньше бы стало таких, как я ... право, куда меньше!" Нэнси тоже наказана, причем страшно - ее зверски убил Сайкс. Однако для всех без исключения отрицательных персонажей есть еще одно - не самое главное - наказание: им вообще недоступны нормальные человеческие чувства и ценности, сердце холодное, как золото, которого они хотят. Поэтому, скажем, брак Гарри и Розы - высшая радость, а для супругов Бамбла - пытки. И это, кроме уже упомянутых выше правосудия, угрызений совести и осуждения общества, является еще одним "средством наказания" зла в этической системе ценностей Диккенса.