Помогите завтра кр по этим листочкам ! Спасайте !!!

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На второе задание ответ х=1 у=2, на 3 под а имеет 2 точки пересечения х=0 у=3 и х=-2 и у =0, под б если подставишь значение у в уравнение и решишь, то точка принадлежит этому графику, под 5 р=5/2