Помогите завтра кр по этим листочкам ! Спасайте !!!
Алгебра
Помогите завтра кр по этим листочкам ! Спасайте !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На второе задание ответ х=1 у=2, на 3 под а имеет 2 точки пересечения х=0 у=3 и х=-2 и у =0, под б если подставишь значение у в уравнение и решишь, то точка принадлежит этому графику, под 5 р=5/2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Мне не нужно решение, просто скажите 1\4 в степени х и х в степени -1 я написала. И как мне его преобразовать дальше?
Українська мова
УКРАЇНСЬКА МОВА 7 КЛАС Спишіть речення, вставляючи замість питань прислівники з ??овідки. Над кожним прислівником надпишіть скорочено його розряд...
Математика
Ваня решил подарить Маше на день рождения букет из нечетного числа цветов, состоя??его из желтых и красных тюльпанов, так чтобы количество цветов о...