УКРАЇНСЬКА МОВА 7 КЛАС Спишіть речення, вставляючи замість питань прислівники з ??овідки. Над кожним прислівником надпишіть скорочено його розряд і підкресліть це слово як член речення. Повій,вітре, (коли?). А ті громи обляга...

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УКРАЇНСЬКА МОВА 7 КЛАС Спишіть речення, вставляючи замість питань прислівники з ??овідки. Над кожним прислівником надпишіть скорочено його розряд і підкресліть це слово як член речення. Повій,вітре, (коли?). А ті громи облягали небо все (якою мірою?). Велике дерево (як?) росте. Олесь (чому?) ніяково посміхнувся. Я сказав це (з якою метою?) далечінь. ДОВІДКА: Згарячу, опівночі, навмисне, дужче, навкруги, поволі. ПОМОГИТЕ,ПЖ!!1 СРОООООЧНО!!1

Автор: Гость